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Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal: "Enflasyon beklentileri iyileşiyor.
6 saat önce
Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal: "Enflasyon beklentileri iyileşiyor.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 11:07 Kaynak: İHA
Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal: "Enflasyon beklentileri iyileşiyor. Bununla birlikte dolarizasyon da yavaş yavaş iyileşecektir diye düşünüyoruz." - ANKARA
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