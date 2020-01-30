Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal: "Enflasyon beklentileri iyileşiyor. - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal: 'Enflasyon beklentileri iyileşiyor. - Son Dakika Ekonomi

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal: "Enflasyon beklentileri iyileşiyor.

6 saat önce

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal: "Enflasyon beklentileri iyileşiyor.

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal:

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal: "Enflasyon beklentileri iyileşiyor. Bununla birlikte dolarizasyon da yavaş yavaş iyileşecektir diye düşünüyoruz." - ANKARA

Merkez Bankası, Murat Uysal, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 11:07 Kaynak: İHA
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