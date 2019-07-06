Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal: "Fiyat istikrarını sağlamaya odaklı para politikası araçlarını...
59 dakika önce
Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal: "Fiyat istikrarını sağlamaya odaklı para politikası araçlarını bağımsız şekilde uygulamaya devam edeceğim"
Merkez Bankası
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 07:07 Kaynak: AA
Başkanı Murat Uysal
: "Fiyat istikrarını sağlamaya odaklı para politikası araçlarını bağımsız şekilde uygulamaya devam edeceğim"
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