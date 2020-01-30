Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, "Kredilerdeki hızlanmada, kredi büyümesi son dönemde iyileşiyor. - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, 'Kredilerdeki hızlanmada, kredi büyümesi son dönemde iyileşiyor. - Son Dakika Ekonomi

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, "Kredilerdeki hızlanmada, kredi büyümesi son dönemde iyileşiyor.

6 saat önce

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, "Kredilerdeki hızlanmada, kredi büyümesi son dönemde iyileşiyor.

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal,

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, "Kredilerdeki hızlanmada, kredi büyümesi son dönemde iyileşiyor. Bizim attığımız faiz adımlarının etkisi tam anlamıyla fiyatlamalara yansıdı. Finansal koşullarda etkisi oldu. Konut kredilerine ilişkin kampanyalarla canlanmayı destekledik. Bireysel tarafta başlayan bu hareketlenme ticari tarafa da yansıdı. Ağırlıklı Türk Lirası olarak" dedi. - ANKARA

Merkez Bankası, Murat Uysal, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 11:13 Kaynak: İHA
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