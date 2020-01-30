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Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, "Kredilerdeki hızlanmada, kredi büyümesi son dönemde iyileşiyor.
6 saat önce
Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, "Kredilerdeki hızlanmada, kredi büyümesi son dönemde iyileşiyor.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 11:13 Kaynak: İHA
Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, "Kredilerdeki hızlanmada, kredi büyümesi son dönemde iyileşiyor. Bizim attığımız faiz adımlarının etkisi tam anlamıyla fiyatlamalara yansıdı. Finansal koşullarda etkisi oldu. Konut kredilerine ilişkin kampanyalarla canlanmayı destekledik. Bireysel tarafta başlayan bu hareketlenme ticari tarafa da yansıdı. Ağırlıklı Türk Lirası olarak" dedi. - ANKARA
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