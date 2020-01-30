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Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, "Rekabetçi kur konusunda, Merkez Bankasının herhangi bir kur...
6 saat önce
Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, "Rekabetçi kur konusunda, Merkez Bankasının herhangi bir kur hedefi bulunmamaktadır.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 11:10 Kaynak: İHA
Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, "Rekabetçi kur konusunda, Merkez Bankasının herhangi bir kur hedefi bulunmamaktadır. Ancak döviz kurundaki istikrarı önemsiyoruz" dedi. - ANKARA
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