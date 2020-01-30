Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, "Rekabetçi kur konusunda, Merkez Bankasının herhangi bir kur... - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, 'Rekabetçi kur konusunda, Merkez Bankasının herhangi bir kur... - Son Dakika Ekonomi

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, "Rekabetçi kur konusunda, Merkez Bankasının herhangi bir kur...

6 saat önce

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, "Rekabetçi kur konusunda, Merkez Bankasının herhangi bir kur hedefi bulunmamaktadır.

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal,

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, "Rekabetçi kur konusunda, Merkez Bankasının herhangi bir kur hedefi bulunmamaktadır. Ancak döviz kurundaki istikrarı önemsiyoruz" dedi. - ANKARA

Merkez Bankası, Murat Uysal, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 11:10 Kaynak: İHA
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