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Merkez Bankası Başkanı Uysal'dan flaş enflasyon açıklaması

32 dakika önce

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal: "İktisadi faaliyet 2. çeyrekten itibaren dengeleme sürecine girdi.

Merkez Bankası Başkanı Uysal'dan flaş enflasyon açıklaması, System.String[]

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal: "İktisadi faaliyet 2. çeyrekten itibaren dengeleme sürecine girdi. Enflasyondaki iyileşme önümüzdeki dönemde de sürecek" dedi.

(İHA)

Merkez Bankası, Murat Uysal, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 11:40 Kaynak: İHA
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