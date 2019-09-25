Merkez Bankası Başkanı Uysal'dan flaş enflasyon açıklaması
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Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal: "İktisadi faaliyet 2. çeyrekten itibaren dengeleme sürecine girdi.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 11:40 Kaynak: İHA
Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal: "İktisadi faaliyet 2. çeyrekten itibaren dengeleme sürecine girdi. Enflasyondaki iyileşme önümüzdeki dönemde de sürecek" dedi.
(İHA)
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