Merkez Bankası Başkanı Uysal: "Enflasyondaki iyileşme önümüzdeki dönemde de sürecek."
32 dakika önce
Merkez Bankası Başkanı Uysal: "Enflasyondaki iyileşme önümüzdeki dönemde de sürecek.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 11:41 Kaynak: İHA
Merkez Bankası Başkanı Uysal: "Enflasyondaki iyileşme önümüzdeki dönemde de sürecek." - ANKARA
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