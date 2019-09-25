Son Dakika Haberleri: Merkez Bankası Başkanı Uysal: "Enflasyondaki iyileşme önümüzdeki dönemde de sürecek."
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Merkez Bankası Başkanı Uysal: "Enflasyondaki iyileşme önümüzdeki dönemde de sürecek."

32 dakika önce

Merkez Bankası Başkanı Uysal: "Enflasyondaki iyileşme önümüzdeki dönemde de sürecek.

Merkez Bankası Başkanı Uysal:

Merkez Bankası Başkanı Uysal: "Enflasyondaki iyileşme önümüzdeki dönemde de sürecek." - ANKARA

Merkez Bankası, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 11:41 Kaynak: İHA
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