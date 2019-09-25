Merkez Bankası Başkanı Uysal: "İktisadi faaliyet 2. çeyrekten itibaren dengeleme sürecine girdi."
35 dakika önce
Merkez Bankası Başkanı Uysal: "İktisadi faaliyet 2. çeyrekten itibaren dengeleme sürecine girdi.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 11:39 Kaynak: İHA
Merkez Bankası Başkanı Uysal: "İktisadi faaliyet 2. çeyrekten itibaren dengeleme sürecine girdi." - ANKARA
Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum Facebook "zihin okuma" çalışmaları yapan şirketi satın aldı İngiliz hükümetinden Thomas Cook yöneticilerine soruşturma talimatı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sisi'yi görünce salona girmedi