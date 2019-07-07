Son Dakika Haberleri: Merkez Bankası başkanını görevden almak ekonomiye çare olur mu?
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Merkez Bankası başkanını görevden almak ekonomiye çare olur mu?

38 dakika önce

Cumartesi günü Resmi Gazete’de yayınlanan bir Cumhurbaşkanlığı kararı ile Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya’nın görevden alındığını ve yerine yardımcısı Murat Uysal’ın atandığını öğrendik.

Merkez Bankası başkanını görevden almak ekonomiye çare olur mu?, System.String[]
Cumartesi günü Resmi Gazete'de yayınlanan bir Cumhurbaşkanlığı kararı ile Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın görevden alındığını ve yerine yardımcısı Murat Uysal'ın atandığını öğrendik.

Görevden almaya ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararına 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 35. Maddesi dayanak olarak gösteriliyor. Bu madde görevden almayı şu şekilde tanımlıyor: "Cumhurbaşkanınca süreli atanan üst kademe kamu yöneticileri, ilgili kanunlarda öngörülen görevden alma gerekçeleri yanında kurumsal hedeflere ulaşılamaması nedeniyle de süreleri tamamlanmadan görevlerinden alınabilirler."
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 02:07 
Murat Çetinkaya, Merkez Bankası, Murat Uysal, Dünya
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