Merkez Bankası Başkanlığına Naci Ağbal'ın atanması Resmi Gazete'de - Son Dakika

Merkez Bankası Başkanlığına Naci Ağbal'ın atanması Resmi Gazete'de
07.11.2020 04:20
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Atama Kararına göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal görevinden alınarak, yerine Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal getirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Atama Kararına göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal görevinden alınarak, yerine Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal getirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Atama Kararına göre, TCMB Başkanı Murat Uysal, görevden alındı ve bu suretle boşalan göreve Naci Ağbal atandı. Ağbal'dan boşalan Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına ise İbrahim Şenel getirildi. Ayrıca, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyeliğine de Nihat Zeybekci uygun görüldü. - ANKARA
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