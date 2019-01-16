Merkez Bankası Bir Hafta Vadeli Repo İhale Faiz Oranını (Politika Faizi) Yüzde 24'te Sabit Tuttu.
49 dakika önce
Merkez Bankası bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 24'te sabit tuttu.
Merkez Bankası
bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 24'te sabit tuttu.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 02:02 Kaynak: AA
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