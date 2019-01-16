Son Dakika Haberleri: Merkez Bankası Bir Hafta Vadeli Repo İhale Faiz Oranını (Politika Faizi) Yüzde 24'te Sabit Tuttu.

Merkez Bankası Bir Hafta Vadeli Repo İhale Faiz Oranını (Politika Faizi) Yüzde 24'te Sabit Tuttu.

49 dakika önce

Merkez Bankası bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 24'te sabit tuttu.

Merkez Bankası Bir Hafta Vadeli Repo İhale Faiz Oranını (Politika Faizi) Yüzde 24'te Sabit Tuttu., System.String[]
Merkez Bankası bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 24'te sabit tuttu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 02:02 Kaynak: AA

Ekonomi
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