Merkez Bankası bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 425 baz puan düşürerek...
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Merkez Bankası bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 425 baz puan düşürerek yüzde 24'ten yüzde 19,75'e çekti.
Merkez Bankası Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 02:02 Kaynak: AA
bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 425 baz puan düşürerek yüzde 24'ten yüzde 19,75'e çekti.
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