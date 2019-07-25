Son Dakika Haberleri: Merkez Bankası bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 425 baz puan düşürerek...
Son Dakika Ekonomi Haber

Merkez Bankası bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 425 baz puan düşürerek...

1 saat önce

Merkez Bankası bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 425 baz puan düşürerek yüzde 24'ten yüzde 19,75'e çekti.

Merkez Bankası bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 425 baz puan düşürerek..., System.String[]
Merkez Bankası bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 425 baz puan düşürerek yüzde 24'ten yüzde 19,75'e çekti.
Merkez Bankası, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 02:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı Son dakika! İşte Merkez Bankasının faiz kararına doların ilk tepkisi Bursa'da bir otobüsün içinde unutulan valizin içinden kaz çıktı Soylu'nun "Yaptırmayız" çıkışına rağmen Suriyeliler eylem yapma kararı aldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.7.2019 15:09:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Merkez Bankası bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 425 baz puan düşürerek...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]