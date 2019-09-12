Merkez Bankası bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 325 baz puan düşürerek...
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Merkez Bankası bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 325 baz puan düşürerek yüzde 19,75'ten yüzde 16,50'ye çekti.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 02:02 Kaynak: AA
Merkez Bankası bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 325 baz puan düşürerek yüzde 19,75'ten yüzde 16,50'ye çekti.
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