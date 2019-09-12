Son Dakika Haberleri: Merkez Bankası bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 325 baz puan düşürerek...
Son Dakika Ekonomi Haber

Merkez Bankası bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 325 baz puan düşürerek...

1 saat önce

Merkez Bankası bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 325 baz puan düşürerek yüzde 19,75'ten yüzde 16,50'ye çekti.

Merkez Bankası bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 325 baz puan düşürerek..., System.String[]

Merkez Bankası bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 325 baz puan düşürerek yüzde 19,75'ten yüzde 16,50'ye çekti.

Merkez Bankası, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 02:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Merkez'in faiz indirimi kararı sonrası dolar sert düştü
Merkez Bankası'nın iki ayda 750 baz puanlık faiz indirimine gitmesi ne anlama geliyor? Avrupa Merkez Bankası mevduat faizini düşürdü, varlık alım programını yeniden başlattı Galatasaray'ın eski başkanı Ünal Aysal'ın şirketi icralık oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.9.2019 15:35:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Merkez Bankası bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 325 baz puan düşürerek...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]