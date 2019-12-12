Merkez Bankası bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 200 baz puan düşürerek... - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 200 baz puan düşürerek... - Son Dakika Ekonomi

Merkez Bankası bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 200 baz puan düşürerek...

7 saat önce

Merkez Bankası bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 200 baz puan düşürerek yüzde 14'ten yüzde 12'ye çekti.

Merkez Bankası bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 200 baz puan düşürerek..., System.String[]

Merkez Bankası bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 200 baz puan düşürerek yüzde 14'ten yüzde 12'ye çekti.

Merkez Bankası, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 02:02 Kaynak: AA
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ŞU AN BURADASINIZ: Merkez Bankası bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 200 baz puan düşürerek... - Son Dakika
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