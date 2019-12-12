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Merkez Bankası bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 200 baz puan düşürerek...
7 saat önce
Merkez Bankası bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 200 baz puan düşürerek yüzde 14'ten yüzde 12'ye çekti.
Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 02:02 Kaynak: AA
Merkez Bankası bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 200 baz puan düşürerek yüzde 14'ten yüzde 12'ye çekti.
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