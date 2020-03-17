Son Dakika › Ekonomi › Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 100 baz puan düşürerek... - Son Dakika Ekonomi
Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 100 baz puan düşürerek...
6 saat önce
Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 100 baz puan düşürerek yüzde 10,75'ten yüzde 9,75'e çekti.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 02:08 Kaynak: AA
Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 100 baz puan düşürerek yüzde 10,75'ten yüzde 9,75'e çekti.
Son Dakika DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan hükümete koronavirüs çağrısı Son Dakika: BDDK, vatandaşlara ve esnafa kredi ödemelerinde kolaylık sağladı Tink Okulları, koronavirüs nedeniyle herkese ücretsiz online eğitim verecek Meslek liseleri koronavirüs sonrası dezenfektanın ardından maske üretimine de başlayacak