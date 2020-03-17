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Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 100 baz puan düşürerek yüzde 10,75'ten...
6 saat önce
Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 100 baz puan düşürerek yüzde 10,75'ten yüzde 9,75'e çekti.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 02:20 Kaynak: İHA
Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 100 baz puan düşürerek yüzde 10,75'ten yüzde 9,75'e çekti. - ANKARA
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