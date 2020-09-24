Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 8,25'ten yüzde...
Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 8,25'ten yüzde 10,25'e yükseltti.
Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 8,25'ten yüzde 10,25'e yükseltti.
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