Son Dakika Haberleri: Merkez Bankası brüt döviz rezervleri arttı
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Merkez Bankası brüt döviz rezervleri arttı

48 dakika önce

Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 24 Mayıs haftasında 73 milyar 92 milyon dolara yükseldi.

Merkez Bankası brüt döviz rezervleri arttı, System.String[]
Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 24 Mayıs haftasında 73 milyar 92 milyon dolara yükseldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre; 24 Mayıs ile biten haftada 1 milyar 72 milyon dolar artarak 93 milyar 547 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri ise 1 milyar 344 milyon dolar artarak 71 milyar 748 milyon dolardan 73 milyar 92 milyon dolara yükseldi. Altın rezervleri de 24 Mayıs haftasında 272 milyon dolar azalarak 20 milyar 727 milyon dolardan 20 milyar 455 milyon dolara geriledi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 03:00 Kaynak: İHA
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