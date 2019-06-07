Merkez Bankası brüt rezervi 1,95 milyar dolar arttı
1 saat önce
Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervi bir haftada 1 milyar 946 milyon dolar artış gösterdi.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 08:23
Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervi bir haftada 1 milyar 946 milyon dolar artış gösterdi.
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