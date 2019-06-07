Son Dakika Haberleri: Merkez Bankası brüt rezervi 1,95 milyar dolar arttı
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Merkez Bankası brüt rezervi 1,95 milyar dolar arttı

1 saat önce

Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervi bir haftada 1 milyar 946 milyon dolar artış gösterdi.

Merkez Bankası brüt rezervi 1,95 milyar dolar arttı, System.String[]

Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervi bir haftada 1 milyar 946 milyon dolar artış gösterdi.

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 08:23 
Merkez Bankası, Ekonomi
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