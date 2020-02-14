Merkez Bankası cari işlem verilerini açıkladı: Son 18 yılın en yüksek cari fazlası verildi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Merkez Bankası cari işlem verilerini açıkladı: Son 18 yılın en yüksek cari fazlası verildi - Son Dakika Dünya

Merkez Bankası cari işlem verilerini açıkladı: Son 18 yılın en yüksek cari fazlası verildi

6 saat önce

Türkiye'nin cari işlemler hesabı 2019'da, 2001 yılından bu yana ilk defa ve en yüksek düzeyde cari fazla verdi.

Merkez Bankası cari işlem verilerini açıkladı: Son 18 yılın en yüksek cari fazlası verildi, System.String[]

Türkiye'nin cari işlemler hesabı 2019'da, 2001 yılından bu yana ilk defa ve en yüksek düzeyde cari fazla verdi.


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Aralık 2019 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Euronews.com'da Görüntüle

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türkiye, Aralık, TCMB, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 03:32 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Vuhan'dan gelen Türk'ün ilginç tesadüfü: Doğduğu odada karantinada kaldı
Dünyaca ünlü sanatçı Peter Murphy, Türkiye'deki sağlık sistemine hayran kaldı! Çin'deki koronavirüs salgını bu kez sağlık görevlilerini vurdu! 1716 kişiye bulaştı, 6 kişi öldü İYİ Parti Genel Başkanı Akşener partisinden istifaları değerlendirdi

Son Dakika Haberleri
21:42 Tuba Ünsal, 14 Şubat'ı sosyal medyada paylaştığı üstsüz fotoğrafla kutladı
21:05 Esra Erol yüzde 50 zihinsel engelli Esma Özarslan'ı 1 saat içinde buldu
21:03 14 Şubat'ta abi kardeş evlendiler
20:54 Kuşadası'nda tiyatro sahnesinde evlilik teklifi
20:46 Billie Eilish beklenen James Bond şarkısını yayınladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2020 21:51:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Merkez Bankası cari işlem verilerini açıkladı: Son 18 yılın en yüksek cari fazlası verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]