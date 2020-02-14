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Merkez Bankası cari işlem verilerini açıkladı: Son 18 yılın en yüksek cari fazlası verildi
6 saat önce
Türkiye'nin cari işlemler hesabı 2019'da, 2001 yılından bu yana ilk defa ve en yüksek düzeyde cari fazla verdi.
Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 03:32
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