Merkez Bankası: Cari işlemler temmuzda 1 milyar 158 milyon dolar fazla verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Temmuz 2019 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verilerini açıkladı. Cari işlemler hesabı temmuzda 1 milyar 158 milyon dolar fazla verirken, 12 aylık cari fazla 4 milyar 445 milyon dolar oldu.



Buna göre, doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, temmuzda geçen yılın aynı ayına kıyasla 66 milyon dolar azalarak 657 milyon dolar oldu.