Merkez Bankası: Cari işlemler temmuzda 1 milyar 158 milyon dolar fazla verdi
2 saat önce
Cari işlemler hesabı temmuzda 1 milyar 158 milyon dolar fazla verirken, 12 aylık cari fazla 4 milyar 445 milyon dolar oldu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Temmuz 2019 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verilerini açıkladı. Cari işlemler hesabı temmuzda 1 milyar 158 milyon dolar fazla verirken, 12 aylık cari fazla 4 milyar 445 milyon dolar oldu.
Buna göre, doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, temmuzda geçen yılın aynı ayına kıyasla 66 milyon dolar azalarak 657 milyon dolar oldu.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 12:30
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