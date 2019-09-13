Son Dakika Haberleri: Merkez Bankası: Cari işlemler temmuzda 1 milyar 158 milyon dolar fazla verdi
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Merkez Bankası: Cari işlemler temmuzda 1 milyar 158 milyon dolar fazla verdi

2 saat önce

Cari işlemler hesabı temmuzda 1 milyar 158 milyon dolar fazla verirken, 12 aylık cari fazla 4 milyar 445 milyon dolar oldu

Merkez Bankası: Cari işlemler temmuzda 1 milyar 158 milyon dolar fazla verdi, System.String[]

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Temmuz 2019 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verilerini açıkladı. Cari işlemler hesabı temmuzda 1 milyar 158 milyon dolar fazla verirken, 12 aylık cari fazla 4 milyar 445 milyon dolar oldu.


Buna göre, doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, temmuzda geçen yılın aynı ayına kıyasla 66 milyon dolar azalarak 657 milyon dolar oldu.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, TCMB, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 12:30 
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