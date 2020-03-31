Son Dakika › Dünya › Merkez Bankası, Covid-19'a karşı Türkiye ekonomisi için ilave tedbirler açıkladı - Son Dakika Dünya
Merkez Bankası, Covid-19'a karşı Türkiye ekonomisi için ilave tedbirler açıkladı
6 saat önce
Merkez Bankası, Covid-19'a karşı Türkiye ekonomisi için ilave tedbirler açıkladı
Merkez Bankası, koronavirüs salgınının Türkiye ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerinin sınırlandırılması amacıyla ilave tedbirler açıkladı.
TCMB'nin açıkladığı ilave tedbirler şöyle Açıklaması
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 12:29
Son Dakika Koronavirüsü hafife alan Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko: Ülkede Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti ABD, dünyada koronavirüsten haberi olmayan tek topluluk Amişleri broşürle bilgilendirdi Yakınları, koronavirüse yenik düşen kişinin tabutuna son kez dokundu Rusya'da koronavirüse karşı evlenme ve boşanma yasaklanacak