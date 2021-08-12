Merkez Bankası, Cumhurbaşkanı'nın "indirim" sinyali vermesine rağmen faizi sabit tuttu

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ay başında katıldığı bir televizyon programında faizlerin düşeceğini belirterek, "Faiz oranlarında da düşüşe geçiyoruz. Yüksek faiz yok. Yüksek faiz bize yüksek enflasyonu getirecektir. Düşük faiz düşük enflasyonu getirecektir. Ağustos ayı kırılma noktasıdır. Ağustosta düşük enflasyona geçeceğiz." demişti.

MERKEZ BANKASI BEKLENTİYE YANIT VERMEDİ

Erdoğan'ın açıklaması sonrası piyasalar Merkez Bankası'ndan bu ay için bir indirim beklentisine girmişti. Ancak Merkez Bankası, verdiği kararla piyasaları yanılttı.

POLİTİKA FAİZİ YÜZDE 19'DA SABİT KALDI

Erdoğan'ın faiz çıkışı sonrası ilk Para Politikası Kurulu toplantısını gerçekleştiren Merkez Bankası, beklendiği gibi bir faiz indirimine gitmedi. Merkez, politika faizini yüzde 19'da sabit bıraktı.

ERDOĞAN KARARI NASIL DEĞERLENDİRECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üstüne basa basa faiz indirimi sinyali vermesine rağmen, Merkez'in adım atmaması dikkat çekti. Erdoğan'ın Merkez Bankası'nın kararını nasıl değerlendireceği ise merak konusu oldu.