Merkez Bankası döviz rezervleri arttı

Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 14 Haziran haftasında 1 milyar 26 milyon dolar arttı.

Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 14 Haziran haftasında 1 milyar 26 milyon dolar arttı.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre; 14 Haziran ile biten haftada 1 milyar 26 milyon dolar artarak 97 milyar 407 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri ise 859 milyon dolar artarak 75 milyar 755 milyon dolara yükseldi.



Altın rezervleri de 14 Haziran haftasında 167 milyon dolar artarak 21 milyar 485 milyon dolardan 21 milyar 652 milyon dolara çıktı. - İSTANBUL

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

FED piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı

Üniversiteli kızlara cinsel organını gösteren sapıktan iğrenç savunma: Karım gidince boşluğa düştüm

Çin: Eski İnterpol Başkanı Meng Hongwei rüşvet aldığını itiraf etti

DenizBank, QNB Finansbank ve TEB, tek ATM'de birleşti