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Merkez Bankası, dördüncü tertip 50 TL'leri 23 Mart'ta piyasaya sürecek
39 dakika önce
Merkez Bankası, E9 Emisyon Grubu dördüncü tertip 50 TL banknotları 23 Mart'ta tedavüle verecek. Dördüncü tertip 50 TL'ler ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından, diğer örnekleriyle tamamen aynı olacak.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), E9 Emisyon Grubu IV. tertip 50 TL banknotları 23 Mart 2020 tarihinden itibaren tedavüle verecek.
TCMB'nin konu ile ilgili ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.
PİYASAYA YENİ PARA SÜRÜLÜYOR
Buna göre, halen tedavülde bulunan E9 Emisyon Grubu I., II. ve III. tertip 50 TL banknotlara kıyasla, IV. tertip 50 TL banknotlardaki imzalar Başkan Murat Uysal ile birlikte Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya'ya ait olacak şekilde yeniden düzenlendi.
DİĞER ÖRNEKLERİYLE TAMAMEN AYNI OLACAK
Söz konusu banknotlar üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından I., II. ve III. tertipleriyle tamamen aynı olacak.
I., II., III. ve IV. tertip banknotlar birlikte tedavül edecek olup IV. tertip 100 ve 10 TL banknotlara ilişkin duyuru daha sonra yapılacak.
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 07:56
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