Merkez Bankası, dördüncü tertip 50 TL'leri 23 Mart'ta piyasaya sürecek - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası, dördüncü tertip 50 TL'leri 23 Mart'ta piyasaya sürecek - Son Dakika Ekonomi

Merkez Bankası, dördüncü tertip 50 TL'leri 23 Mart'ta piyasaya sürecek

39 dakika önce

Merkez Bankası, E9 Emisyon Grubu dördüncü tertip 50 TL banknotları 23 Mart'ta tedavüle verecek. Dördüncü tertip 50 TL'ler ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından, diğer örnekleriyle tamamen aynı olacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), E9 Emisyon Grubu IV. tertip 50 TL banknotları 23 Mart 2020 tarihinden itibaren tedavüle verecek.

TCMB'nin konu ile ilgili ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

PİYASAYA YENİ PARA SÜRÜLÜYOR

Buna göre, halen tedavülde bulunan E9 Emisyon Grubu I., II. ve III. tertip 50 TL banknotlara kıyasla, IV. tertip 50 TL banknotlardaki imzalar Başkan Murat Uysal ile birlikte Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya'ya ait olacak şekilde yeniden düzenlendi.

DİĞER ÖRNEKLERİYLE TAMAMEN AYNI OLACAK

Söz konusu banknotlar üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından I., II. ve III. tertipleriyle tamamen aynı olacak.

I., II., III. ve IV. tertip banknotlar birlikte tedavül edecek olup IV. tertip 100 ve 10 TL banknotlara ilişkin duyuru daha sonra yapılacak.

Merkez Bankası, dördüncü tertip 50 TL'leri 23 Mart'ta piyasaya sürecek
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 23 Mart, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 07:56 

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Virüs nedeniyle başlayacak uzaktan eğitimde dersler 20 dakika olacak
İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintileri yaşanacak Postanede koronavirüse karşı görevli ile müşteri arasına streç film çekilerek önlem alındı Bakan Albayrak, "Kamuda evden çalışma olacak mı?" sorusuna yanıt verdi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı Çin'i geçti Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı Çin'i geçti         
20:22
Son Dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Futbol, Basketbol ve Voleybol Federasyonlarıyla maçların sürecini değerlendireceğiz Son Dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Futbol, Basketbol ve Voleybol Federasyonlarıyla maçların sürecini değerlendireceğiz         
12:00
Son dakika: Ziya Selçuk, uzaktan eğitimin detaylarını anlattı! Dersler 6 kanalda yayınlanacak Son dakika: Ziya Selçuk, uzaktan eğitimin detaylarını anlattı! Dersler 6 kanalda yayınlanacak         
11:42
Hataylı aktar; defne yaprağı, biberiye ve karanfil ile koronavirüse karşı doğal dezenfektan üretti Hataylı aktar; defne yaprağı, biberiye ve karanfil ile koronavirüse karşı doğal dezenfektan üretti         
11:41
Beş büyük ligin, koronavirüs nedeniyle maddi kaybı 4 milyar euroya ulaştı Beş büyük ligin, koronavirüs nedeniyle maddi kaybı 4 milyar euroya ulaştı         
11:40
Keşanlı taksiciler, hastane ya da eczaneye giden yaşlılardan 10 lira ücret alacak Keşanlı taksiciler, hastane ya da eczaneye giden yaşlılardan 10 lira ücret alacak         
11:34
Sivas'ta 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi Sivas'ta 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi         
11:30
Börek almak için aracından inen genç, otomobilin çarpmasıyla canından oluyordu Börek almak için aracından inen genç, otomobilin çarpmasıyla canından oluyordu         
11:26
Koronavirüs sonrası araç sahipleri dezenfekte için oto yıkamacıların yolunu tuttu Koronavirüs sonrası araç sahipleri dezenfekte için oto yıkamacıların yolunu tuttu         
10:59
G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş, koronavirüs sebebiyle mağazalarını geçici olarak kapattı G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş, koronavirüs sebebiyle mağazalarını geçici olarak kapattı         
10:56
Koronavirüs sebebiyle evlerine stok yapan vatandaşlar, derin dondurucu satışlarını artırdı Koronavirüs sebebiyle evlerine stok yapan vatandaşlar, derin dondurucu satışlarını artırdı         
10:55
Neymar ve Thiago Silva, koronavirüs sebebiyle Paris'ten ayrıldı Neymar ve Thiago Silva, koronavirüs sebebiyle Paris'ten ayrıldı         
10:53
Son dakika: Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği, AVM'lerin kapatılmasına yönelik tavsiye kararı aldı Son dakika: Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği, AVM'lerin kapatılmasına yönelik tavsiye kararı aldı         
10:52
İzmirli tasarımcı, gelinliklere maskeli koronavirüs önlemi aldı İzmirli tasarımcı, gelinliklere maskeli koronavirüs önlemi aldı         
09:00
Ünlü oyuncu koronavirüs yorumu ve duyarsızlığıyla tepki topladı! Ünlü oyuncu koronavirüs yorumu ve duyarsızlığıyla tepki topladı!         
08:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2020 08:35:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Merkez Bankası, dördüncü tertip 50 TL'leri 23 Mart'ta piyasaya sürecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]