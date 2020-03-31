Merkez Bankası ek tedbirleri açıkladı - Son Dakika

Merkez Bankası ek tedbirleri açıkladı
6 saat önce
Merkez Bankası, korona virüs salgınının Türkiye ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerinin sınırlandırılması amacıyla alınan ilave tedbirleri açıkladı.
Merkez Bankası, korona virüs salgınının Türkiye ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerinin sınırlandırılması amacıyla alınan ilave tedbirleri açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 12:30 Kaynak: İHA
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