Merkez Bankası enflasyon tahminini yüzde 12,2'ye yükseltti - Son Dakika

Merkez Bankası enflasyon tahminini yüzde 12,2'ye yükseltti

29.04.2021 14:21
Merkez Bankası enflasyon tahminini yüzde 12,2'ye yükseltti, System.String[]

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, 2021 yılı sonunda enflasyonun yüzde 12,2 olacağı tahmin ettiklerini açıkladı.

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, 2021 yılı sonunda enflasyonun yüzde 12,2 olacağı tahmin ettiklerini açıkladı. Merkez Bankası, daha önce 2021 yılı sonunda enflasyonun yüzde 9,4 olacağını öngörmüştü. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yılın ikinci enflasyon raporunda, 2021 yılı için enflasyon beklentilerini yukarı yönlü revize ederek, enflasyon tahminini yüzde 9,4'ten yüzde 12,2'ye yükseltti.

Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı'nda konuşan Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Enflasyonun 2021 yıl sonunda yüzde 12,2 olarak gerçekleşeceğini, 2022 yıl sonunda yüzde 7,5'e ve 2023 yıl sonunda ise orta vadeli hedef olan yüzde 5 seviyesine gerileyerek istikrar kazanacağını tahmin ediyoruz. Böylece, 2021 yıl sonu enflasyon tahmini 2,8 puanlık güncellemeyle yüzde 9,4'ten yüzde 12,2'ye yükselttik" ifadelerini kullandı.

Nisan ayında enflasyonun yine yüksek düzeyini koruyacağını ifade eden Kavcıoğlu, "Enflasyon eğilimi, temel mallarda birikimli döviz kuru etkilerinin zayıflamasıyla bir miktar gerilerken, işlenmiş gıda ve hizmetlerde yükselmiştir. Enflasyon eğiliminin Nisan ayında da iyileşmeye devam etmekle birlikte, yüksek düzeylerini koruyacağını öngörmekteyiz. Mevsimsellikten arındırılmış aylık enflasyon rakamları henüz arzuladığımız ölçüde bir yavaşlamaya işaret etmemektedir" şeklinde konuştu.

Sıkı parasal durum sürdürülecek

Küresel ve yurt içi makroekonomik görünüm çerçevesinde enflasyon üzerindeki talep ve maliyet yönlü etkilerin önemini koruduğunu belirten Kavcıoğlu, enflasyon beklentilerindeki mevcut seviyelerin fiyatlama davranışları ve enflasyon görünümü üzerindeki riskleri canlı tutttuğunu belirtti. Kavcıoğlu, "Mevcut görünüm, enflasyon beklentilerinde ve enflasyon eğiliminde kalıcı düşüşe işaret eden göstergeler oluşana kadar sıkı parasal duruşun büyük bir kararlılık ve sabırla sürdürülmesini gerektiriyor" dedi.

"Sürdürülebilir büyüme ve istihdam artışı için makroekonomik istikrarın bir ön koşul olduğunun bilincinde" olduklarını vurgulayan Merkez Bankası Başkanı, "Buradan hareketle, önümüzdeki dönemde de fiyat istikrarı temel amacımız doğrultusunda elimizdeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz" dedi.

"Sıkı parasal duruş; enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve finansal piyasa gelişmeleri bağlamında dışsal ve geçici oynaklıklara karşı önemli bir tampon işlevi görecektir" diyen Kavcıoğlu, "Enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli hedefimize ulaşıncaya kadar politika faizi, güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde, gerçekleşen ve beklenen enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturulmaya devam edilecektir" ifadelerine yer verdi.

DHA,DW/JD,HT

(c)

Merkez Bankası enflasyon tahminini yüzde 12,2'ye yükseltti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Merkez Bankası, Enflasyon, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Deutsche Welle

Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası enflasyon tahminini yüzde 12,2'ye yükseltti - Son Dakika Ekonomi


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