Merkez Bankası, enflasyonun 2020 yılı sonu ve 2021 yılı sonu rakamlarını değiştirmedi - Son Dakika

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, "Enflasyonu düşürmeye odaklı, sıkı bir para politikası duruşu ve güçlü politika koordinasyonu altında, enflasyonun kademeli olarak hedeflere yakınsayacağı öngörülmektedir. Bu çerçevede, enflasyonun 2020 yılı sonunda yüzde 8,2 olarak gerçekleşeceği, 2021 yılı sonunda yüzde 5,4'e geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağı tahmin edilmektedir" dedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, 'Enflasyon Raporu 2020-1 Bilgilendirme Toplantısı'na katıldı. Merkez Bankası konferans salonunda düzenlenen toplantıda Uysal, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için Allah'tan rahmet dileğinde bulunarak, yakınlarına da başsağlığı diledi. Yaralılar için de acil şifalarını ileten Uysal, makroekonomik görünüm ve para politikasına dair değerlendirmeler ve enflasyon tahminlerini içeren sunum gerçekleştirdi.

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, küresel dış ticarete ilişkin müdahalelerin etkilerine dair değerlendirmelerde bulundu. Uysal, küresel iktisadi faaliyetlerindeki zayıflamaya dikkat çekerek, ekonomi politikalarına ilişkin belirsizliklerin son dönemde azaldığını açıkladı. Uysal, "Küresel iktisadi faaliyetteki zayıflama 2019 yılının son çeyreğinde de devam ederken, ekonomi politikalarına ilişkin belirsizlikler son dönemde kısmen azalmakla birlikte önemini korudu. ABD ve Çin arasındaki ticaret anlaşması, Brexit sürecine ilişkin belirsizliklerin azalması ve küresel para politikalarının destekleyici duruşu, büyüme görünümünü bir miktar olumlu etkiledi. Bununla birlikte jeopolitik riskler, kuraklık ve son günlerde Çin'de baş gösteren salgın hastalığa ilişkin artan endişeler küresel büyüme üzerinde aşağı yönlü riskler olarak öne çıkıyor. Önümüzdeki dönemde, gelişmiş ülkelerde büyüme görünümünün bir miktar olumluya dönmesini, gelişmekte olan ülkelerde ise ülkelere özgü kırılganlıkların büyüme performansı üzerinde etkili olmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"ÇİN'DEKİ SALGIN HASTALIK, PETROL FİYATLARINDAKİ OYNAKLIĞI ARTIRARAK HER İKİ YÖNDEKİ RİSKLERİ CANLI TUTUYOR"

Çin'de ortaya çıkan Korona virüsüyle ilgili de konuşan Uysal, yaşanan salgın hastalığın petrol fiyatlarındaki iniş-çıkışı arttıracağının öngörüldüğünü açıkladı. Uysal, "Küresel ekonomiye ilişkin belirsizliklerin azalmasının emtia fiyatları ve büyüme kanallarıyla küresel enflasyonu artırma olasılığı bulunuyor. Öte yandan, küresel faaliyet üzerindeki aşağı yönlü riskler bu olasılığı zayıflatıyor. Yakın dönemdeki jeopolitik gelişmeler ve Çin'deki salgın hastalık, petrol fiyatlarındaki oynaklığı artırarak her iki yöndeki riskleri canlı tutuyor. Bu çerçevede küresel enflasyona ilişkin riskleri dengeli olarak değerlendiriyoruz. Mevcut küresel finansal koşullar ve küresel ticarete ilişkin beklentilerdeki kısmi iyileşme gelişen ülke finansal varlıklarına yönelik talebi ve risk iştahını destekliyor. 2019 yılının dördüncü çeyreğinde gelişmiş ülkelerin uzun vadeli tahvil getirileri bir miktar yükseldi. Buna karşın küresel enflasyondaki zayıf seyir, gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikalarını genişleyici yönde sürdüreceklerine dair beklentileri güçlendirmektedir. Bu görünüm altında, gelişmekte olan ülkelere yönelen portföy akımlarında bir miktar toparlanma gözledik" şeklinde konuştu.

"SON ÇEYREĞE İLİŞKİN VERİLER, BÜYÜMENİN İÇ TALEP KAYNAKLI OLARAK GÜÇ KAZANDIĞINA İŞARET EDİYOR"

Makroekonomik göstergelerdeki iyileşmenin ve küresel gelişmelerin katkısıyla Türkiye'nin risk primi bir önceki rapor dönemine göre gözle görülür ölçüde gerilediğini ifade eden Uysal, "Enflasyon beklentilerindeki ve ülke risk primindeki iyileşme uzun vadeli faizlerin düşmesini sağladı. Böylelikle, kredi faiz oranlarındaki gerileme ve iç talepteki toparlanmayla kredi büyümesi hız kazandı. Eylül ve Ekim aylarında tek haneye gerileyen tüketici enflasyonu, yılın son iki ayında düşük bazın da etkisiyle artış gösterdi ve 2019 yılını yüzde 11,84 ile Ekim Enflasyon Raporu'nda öngörülen seviyenin altında tamamladı. Eğilim ve fiyatlama davranışına ilişkin göstergeler son çeyrekte enflasyonun ana eğiliminde görece ılımlı seyrin korunduğuna işaret etti. Geçtiğimiz Rapor dönemine kıyasla öne çıkan önemli bir gelişme enflasyon beklentilerindeki iyileşmenin genele yayılarak devam etmesi ve beklentiler arasındaki uyumun güçlenmesi oldu. İktisadi faaliyet ise, Ekim Enflasyon Raporu'yla uyumlu bir şekilde toparlanma eğilimini sürdürdü. Son çeyreğe ilişkin veriler, büyümenin iç talep kaynaklı olarak güç kazandığına ve sektörel yayılımındaki iyileşmenin devam ettiğine işaret ediyor. Öte yandan talep kompozisyonundaki değişimle birlikte net ihracatın büyümeye katkısının azaldığını görüyoruz. Önümüzdeki dönemde cari işlemler dengesinin ılımlı bir seyir izleyeceğini tahmin ediyoruz. Bununla birlikte, küresel ekonomiye ilişkin belirsizliklerin sermaye akımları, dış ticaret ve emtia fiyatları kanalıyla makroekonomik göstergeler üzerinde oluşturduğu riskleri yakından takip ediyoruz" diye konuştu.

"TÜRK LİRASI GETİRİSİ EĞRİSİ TÜM VADELERDE GERİLEDİ"

Enflasyonun ana eğilimine dair göstergelerine dikkat çeken Uysal, belirlenen parasal duruş çerçevesinde faiz indirimlerine Aralık ve Ocak aylarında devam edildiğini aktardı. Politika faiz oranında Aralık ayında gerçekleştirilen 200 baz puan indirimin ardından Ocak ayında da 75 baz puanlık ölçülü bir indirim yaparak bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 11,25 olarak belirlediklerini aktaran Uysal, "Enflasyon beklentileri ve ülke risk primindeki düşüşün de katkısıyla Türk lirası getiri eğrisi tüm vadelerde geriledi" dedi.

"ENFLASYON BİR ÖNCEKİ YIL SONUNA KIYASLA 8,5 PUAN GERİLEMİŞ OLDU"

Tüketici enflasyonu 2019 yılının son çeyreğinde, bir önceki çeyrek sonuna kıyasla, 2,58 puan artarak yüzde 11,84'e yükseldiğini açıklayan Uysal, yılı Ekim Enflasyon Raporu tahmininin altında tamamlanıldığını belirtti. Uysal, konuya ilişkin, "Böylelikle tüketici enflasyonu bir önceki yıl sonuna kıyasla 8,5 puan gerilemiş oldu. Bu düşüşte birikimli döviz kuru etkilerinin zayıflaması ana belirleyici olurken, ılımlı talep koşulları ile işlenmemiş gıda ve ithalat fiyat gelişmeleri enflasyondaki düşüşe destek veren diğer unsurlar olarak öne çıktı. Çekirdek göstergelerden B endeksinin yıllık enflasyonu da öngörülere kıyasla bir miktar daha düşük gerçekleşti. Yılın son çeyreğinde ise, jeopolitik gelişmelere bağlı olarak döviz kuru ve uluslararası petrol fiyatlarında artış gözlendi. Maliyet unsurlarına ek olarak düşük bazın da etkisiyle yılın son iki ayında hem tüketici enflasyonu hem de çekirdek göstergelerin yıllık enflasyonu yükseldi. Enflasyondaki artış, baz etkisinin güçlü olduğu temel mal ve enerji gruplarında daha belirgin oldu. Gıda enflasyonu işlenmemiş gıda kaynaklı olarak yükselirken, hizmet enflasyonu yataya yakın bir seyir izledi. Bu dönemde eğilim ve fiyatlama davranışına ilişkin göstergeler ılımlı seyretti" ifadelerini kullandı.

"İTHALATTAKİ TOPARLANMAYLA NET İHRACAT UZUN BİR ARADAN SONRA YILLIK VE DÖNEMLİK BÜYÜMEYE NEGATİF KATKI VERDİ"

İktisadi faaliyetin, 2019 yılı üçüncü çeyreğinde Ekim Enflasyon Raporu'yla uyumlu bir şekilde toparlanmaya devam ettiğine değinen Uysal, "Gayri Safi Yurt İçi Hasıla mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış olarak bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,4, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise yüzde 0,9 oranında arttı. Üçüncü çeyrekte büyümenin temel belirleyicisi yurt içi talep oldu. Tüketim harcamaları artmaya devam ederken, toplam yatırımlarda düşüş eğiliminin durduğunu ancak zayıf düzeyin korunduğunu görüyoruz. İhracattaki artışa rağmen ithalattaki toparlanmayla net ihracat uzun bir aradan sonra yıllık ve dönemlik büyümeye negatif katkı verdi" dedi.

"YURT İÇİ TALEBİN KADEMELİ OLARAK GÜÇLENMEYE DEVAM ETMESİNİ BEKLİYORUZ"

Küresel büyüme görünümündeki zayıflamanın dış talebi kısmen yavaşlattığını açıklayan Uysal, durumu yurt içi talebin güç kazanmasıyla açıkladı. Uysal, "Rekabet gücü kazanımları, pazar çeşitlendirme esnekliği ve turizmdeki güçlü seyir, mal ve hizmet ihracatındaki artışı destekliyor. Ancak, yurt içi talebe bağlı olarak ithalatta gözlenen toparlanmayla birlikte net ihracatın büyümeye katkısı azalmaya devam ediyor. Bu doğrultuda yıllıklandırılmış cari işlemler dengesinde de düşüş gözleniyor. Finansal koşullardaki iyileşmeyle birlikte 2020 yılında iktisadi faaliyetin potansiyel düzeyine yakınsamaya devam etmesini bekliyoruz. Çıktı açığının mevcut düzeyleri dikkate alındığında, öngörülen toparlanma eğilimi altında toplam talep koşullarının enflasyonist olmayacağını tahmin ediyoruz. Yatırım ve istihdam eğilimlerindeki iyileşmeyle yurt içi talebin kademeli olarak güçlenmeye devam etmesini bekliyoruz. 2019 yılında belirgin bir iyileşme kaydeden cari işlemler dengesinin önümüzdeki dönemde ılımlı bir seyir izleyeceğini öngörüyoruz" açıklamasında bulundu.

"HAM PETROL FİYATLARI VARSAYIMI 2020 YILI İÇİN ORTALAMA 57,7 ABD DOLARINDAN 60 ABD DOLARINA YÜKSELDİ"

2020 yılı tahminlerini açıklamadan önce varsayımlarda bulunan Uysal, "Uluslararası ham petrol fiyatlarına ilişkin gerçekleşmeler, Ekim Enflasyon Raporu varsayımlarının üzerinde kalırken, ABD doları cinsinden ithalat fiyatları öngörülerle uyumlu seyretmiştir. Petrol üretimine ilişkin güçlü öngörülerin yanı sıra yakın dönemde Çin'de baş gösteren salgın hastalık petrol fiyatlarını aşağı yönlü etkilese de jeopolitik gelişmeler fiyatlardaki oynaklığı artırmakta ve yukarı yönlü riskleri canlı tutmaktadır. Küresel büyüme görünümündeki kısmi iyileşme de dikkate alınarak, Ekim Enflasyon Raporunda yer alan ham petrol fiyatları varsayımı 2020 yılı için ortalama 57,7 ABD dolarından 60 ABD dolarına yükseltilmiştir. 2020 yılına ilişkin ABD doları cinsinden ithalat fiyatları yıllık ortalama artış oranı varsayımı ise yukarı yönlü güncellenmiştir. Bununla birlikte 2020 yılı için Ekim Enflasyon Raporu'nda yüzde 11 olan gıda enflasyon varsayımımızı koruyoruz" dedi.

"ENFLASYON 2020 YILI SONUNDA YÜZDE 8,2 OLARAK GERÇEKLEŞECEK"

Tahminleri üretirken, makroekonomik politikaların orta vadeli bir perspektifle enflasyonu düşürmeye odaklı olarak koordineli şekilde belirlendiğini söyleyen Uysal, Yeni Ekonomi Programı çerçevesinde maliye politikasının ekonomideki dengelenme sürecine katkı verecek şekilde oluşturulmaya devam edeceğini vurguladı. Kamu kontrolündeki yönetilen/yönlendirilen fiyat ve ücret ayarlamalarının büyük ölçüde enflasyondaki düşüş sürecini destekleyecek şekilde belirleneceğini varsaydıklarını ifade eden Uysal, enflasyondaki düşüşün devamını önceliklendiren güçlü politika koordinasyonu, risk primi ve belirsizlik algılamalarındaki iyileşmenin devam etmesi açısından kritik önem taşıyacağını açıkladı.

Enflasyonu düşürmeye odaklı para politikasını ve güçlü politika koordinasyonunu önemsediklerini belirten Uysal, enflasyonun 2020 yılı sonunda yüzde 8,2 olarak gerçekleşeceğini açıkladı. Uysal, "Enflasyonu düşürmeye odaklı, sıkı bir para politikası duruşu ve güçlü politika koordinasyonu altında, enflasyonun kademeli olarak hedeflere yakınsayacağı öngörülmektedir. Bu çerçevede, enflasyonun 2020 yılı sonunda yüzde 8,2 olarak gerçekleşeceği, 2021 yılı sonunda yüzde 5,4'e geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağı tahmin edilmektedir. Enflasyonun, yüzde 70 olasılıkla, 2020 yılı sonunda yüzde 6,2 ile yüzde 10,2 aralığında (orta noktası yüzde 8,2), 2021 yılı sonunda ise yüzde 3,0 ile yüzde 7,8 aralığında (orta noktası yüzde 5,4) gerçekleşeceği öngörülmektedir" diye konuştu.

"2021 YILI ENFLASYON TAHMİNİMİZİ DE YÜZDE 5,4 OLARAK SABİT TUTTUK"

Uysal, Ekim Enflasyon Raporunu takip eden dönemde tahminleriyle uyumlu gerçekleştiğini söyleyerek, "Enflasyondaki düşüşün sürekliliğini sağlamaya odaklı parasal duruşun ve makro politika koordinasyonunun sürdürüleceği bir çerçeve altında 2020 ve 2021 yılı sonu enflasyon tahminlerinde değişiklik yapmadık. Yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 8,2 olarak koruduk. Akaryakıt ürünlerindeki eşel mobil uygulamasının da katkısıyla petrol fiyatlarına ilişkin varsayımlardaki yukarı yönlü güncellemenin yıl sonu enflasyon tahminine etkisinin 0,1 puan ile sınırlı kalacağını öngörüyoruz. Bir önceki Rapor tahminlerine göre bir miktar daha yukarıda seyretmesi beklenen çıktı açığındaki güncelleme tüketici enflasyonu tahminini 0,1 puan; birim işgücü maliyetlerindeki artış ise 0,2 puan yükseltiyor. Diğer taraftan, 2019 yılının son çeyreğine ilişkin gerçekleşmenin ve yıl genelinde enflasyon ana eğiliminde beklenen iyileşmenin yıl sonu enflasyon tahminini düşürücü etkisini 0,2 puan olarak hesaplıyoruz. Ayrıca, son dönemde gerçekleştirilen bazı vergi ayarlamalarının yıl sonu enflasyonuna 0,2 puan aşağı yönlü etki yapacağını tahmin ediyoruz. Temkinli parasal duruş ve bekleyişlerdeki iyileşmenin sürmesiyle enflasyondaki düşüş eğiliminin devam edeceğini öngörüyoruz. Bu çerçevede, 2021 yılı enflasyon tahminimizi de yüzde 5,4 olarak sabit tuttuk. Paylaştığımız bu tahminleri, küresel finansal koşulların ılımlı seyredeceği ve son dönemde ülke risk priminde görülen kademeli iyileşmenin önümüzdeki dönemde devam edeceği bir çerçevede elde ettik. Finansal koşullardaki iyileşme ekonomideki toparlanmayı desteklemekte. Bu çerçevede, toplam talep koşullarının enflasyonist olmayacağı bir görünüm öngörüyoruz" dedi.

"ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE ATABİLECEĞİMİZ POLİTİKA ADIMLARINI VE PARASAL DURUŞU, ENFLASYONDAKİ DÜŞÜŞÜN SÜREKLİLİĞİNİ SAĞLAYACAK ŞEKİLDE BELİRLEYECEĞİZ"

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, konuşmasının son bölümünde 2020 yılı para politikasına dair değerlendirmelerde bulunarak sonlandırdı. Uysal, konuya ilişkin, "Ana eğilime yönelik takip ettiğimiz çok sayıda gösterge, enflasyonda hedeflenen düşüş patikası ile uyumlu bir seyre işaret ediyor. Enflasyonun bir süre için mevcut seviyelerde yatay seyrettikten sonra enflasyon beklentilerinde genele yayılan iyileşmenin sürmesi ve temkinli parasal duruşun da etkisiyle yıl sonu tahminimize doğru kademeli olarak gerileyeceğini değerlendiriyoruz. Buradan para politikası duruşumuza geçecek olursak, bildiğiniz gibi enflasyon görünümündeki iyileşmeyle oluşan manevra alanını Temmuz ayından itibaren güçlü faiz indirimleri yaparak kullandık. Bunun ve zorunlu karşılık düzenlemeleri gibi diğer destekleyici politikaların finansal koşullar ve iktisadi faaliyet üzerindeki yansımalarını görmeye başladık. Geldiğimiz noktada, mevcut politika duruşumuzun hedeflenen dezenflasyon patikasıyla uyumlu olduğunu değerlendiriyoruz. Ocak ayı para politikası kurulu karar metninde de ifade ettiğimiz gibi, enflasyondaki düşüşün hedeflenen patika ile uyumlu şekilde gerçekleşmesi için para politikasındaki temkinli duruşun sürdürülmesi gerekiyor. Dolayısıyla, önümüzdeki dönemde atabileceğimiz politika adımlarını ve parasal duruşu, ana eğilime dair göstergeleri dikkate alarak, enflasyondaki düşüşün sürekliliğini sağlayacak şekilde belirleyeceğiz" açıklamasında bulundu.

(Emin Kuvat - Erdinç Türkcan/İHA)