Merkez Bankası faiz düşürdü - Son Dakika
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Merkez Bankası faiz düşürdü

18.08.2022 15:50
Merkez Bankası faiz düşürdü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini yüzde 14'ten yüzde 13'e düşürdü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini yüzde 14'ten yüzde 13'e düşürdü. Merkez Bankası'nın kararı sonrasında TL'deki değer kaybı hızlandı. Dolar/TL kuru 18'i aştı.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 14'ten yüzde 13'e düşürdü. TCMB Para Politikası Kurulu, "sürdürülebilir fiyat istikrarı ve finansal istikrarın güçlendirilmesi için atılan ve kararlılıkla uygulanan adımlar ile birlikte, küresel barış ortamının yeniden tesis edilmesiyle dezenflasyonist sürecin başlayacağını" öngördüğünü ve üçüncü çeyreğe ilişkin öncü göstergelerin iktisadi faaliyette "bir miktar ivme kaybına" işaret ettiğini belirtti.

"Küresel büyümeye yönelik belirsizliklerin ve jeopolitik risklerin arttığı bir dönemde sanayi üretiminde yakalanan ivmenin ve istihdamdaki artış trendinin sürdürülmesi açısından finansal koşulların destekleyici olması önem arz etmektedir" açıklamasında bulunan Kurul, bu çerçevede politika faizinin 100 baz puan düşürülmesine karar verdiğini duyurdu.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini geçen yılın sonundan beri sabit tutuyordu.

Kurul, en son Aralık 2021'de politika faizini 100 baz puan düşürerek yüzde 14'e indirmişti.

Ekonomistler tepkili Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrasında TL'deki değer kaybı hızlandı. Dolar/TL kuru 18'i aştı.

TCMB'nin kararına çok sayıda ekonomist sosyal medya hesabından tepki gösterdi. İktisatçı Mustafa Sönmez, söz konusu kararı "cinnet" olarak nitelendirdi:

Ekonomist Emre Alkın ise, "Sanırım Merkez Bankası 'Diğer Merkez Bankaları faizleri yükseltirken biz de mecburen sonunda dayanamayıp yükselteceğiz, dolayısıyla şimdiden elimizde fırsat varken düşürebileceğimiz kadar düşürelim' diyor..." mesajını paylaşarak, alınan kararı başka türlü izah edemediğini ifade etti:

Prof. Özgür Demirtaş yayınladığı kısa mesajında, "Delilik: Aynı şeyi yapıp farklı sonuç beklemektir" dedi:

Deneyimli ekonomist Mahfi Eğilmez, Merkez Bankası'nın kararını kinayeli bir dille eleştirdi:

Ekonomi yazarı Uğur Gürses ise söz konu kararların halkı yoksullaştırdığını belirtti:

DHA,DW/ CÖ,JD,ET,HT

YORUMLAR
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Kaynak: Deutsche Welle

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası, Son Dakika

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