Merkez Bankası faiz indirdi - Son Dakika
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Merkez Bankası faiz indirdi

6 saat önce

Merkez Bankası, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 10,75'ten yüzde 9,75'e indirilmesine karar verdi.

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Merkez Bankası, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 10,75'ten yüzde 9,75'e indirilmesine karar verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu,19 Mart olarak planlanan toplantısını koronavirüsün olası ekonomik ve finansal etkilerini değerlendirmek üzere bugün gerçekleştirdi. Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 10,75'ten yüzde 9,75'e indirilmesine karar verdi.

Açıklanan Kurul kararında koronavirüs salgınına ilişkin gelişmeler küresel büyüme görünümünü zayıflatmakta olduğu, gelişmiş ve gelişmekte olan ülke merkez bankalarının genişleyici yönde koordineli adımlar attığı belirtilirken; salgın hastalığın sermaye akımları, finansal koşullar, dış ticaret ve emtia fiyatları kanalıyla oluşturmakta olduğu küresel etkiler yakından takip edildiği kaydedildi.

Koronavirüs salgını öncesi dönemde Türkiye ekonomisine ilişkin makroekonomik göstergelerde belirgin bir iyileşme kaydedildiği bildirilirken enflasyonda hızlı bir düşüş sağlandığı, cari işlemler dengesinde önemli bir düzelme gözlendiği açıklandı. Finansal koşullardaki iyileşmeyle birlikte iktisadi faaliyetteki toparlanma eğilimi güç kazandığı bilgisi verilirken, bu dönemde şirketler kesiminin yabancı para borçluluğu azaldığı; bankacılık sektörünün likidite ve sermaye tamponları güçlendiği belirtildi.

Dengelenme sürecinde elde edilen kazanımların, Türkiye ekonomisinin olumsuz şoklara karşı direncini arttırdığı bilgisini veren Merkez, salgın hastalığa bağlı gelişmelerin Türkiye ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerinin sınırlandırılması açısından finansal piyasaların, kredi kanalının ve firmaların nakit akışının sağlıklı işleyişinin devamı büyük önem arz ettiğini, bu çerçevede, Merkez Bankası finansal istikrarı desteklemek amacıyla kapsamlı bir tedbir seti uygulamaya koyacağını açıkladı.

"YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ ÜZERİNDEKİ AŞAĞI YÖNLÜ RİSKLER ARTTI"

Enflasyon beklentileri, iç talep koşulları ve üretici fiyatlarındaki gelişmelere bağlı olarak çekirdek enflasyon göstergelerinin eğilimleri ılımlı seyrettiğini belirten Kurul, küresel gelişmeler paralelinde Türk lirasında gözlenen değer kaybına karşın, başta ham petrol ve metal fiyatları olmak üzere uluslararası emtia fiyatlarındaki keskin düşüş enflasyon görünümünü olumlu etkilediğini bildirdi. Ayrıca, küresel ticaret hacmindeki zayıflama ve seyahat kısıtlamaları gibi önlemlere bağlı olarak toplam talep koşullarının enflasyonu sınırlayıcı etkisinin bir miktar arttığı değerlendirildi. Bu gelişmelerle birlikte yıl sonu enflasyon tahmini üzerindeki aşağı yönlü riskler arttığının altı çizilirken, bu çerçevede Kurul, politika faizinde 100 baz puan indirim yapılmasına karar verdi.

PARASAL DURUŞ, ENFLASYONDAKİ DÜŞÜŞÜN SÜREKLİLİĞİNİ SAĞLAYACAK ŞEKİLDE BELİRLENECEK

Kurul, enflasyondaki düşüş sürecinin devamlılığının, ülke risk priminin gerilemesi, uzun vadeli faizlerin aşağı gelmesi ve ekonomideki toparlanmanın güç kazanması açısından büyük önem taşıdığını değerlendirdi. Enflasyondaki düşüşün hedeflenen patika ile uyumlu şekilde gerçekleşmesi için para politikasındaki temkinli duruşun sürdürülmesi gerektiği belirtilirken; bu çerçevede, parasal duruş ana eğilime dair göstergeler dikkate alınarak enflasyondaki düşüşün sürekliliğini sağlayacak şekilde belirleneceği açıklandı. Merkez Bankası fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edeceği kaydedilirken, açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin Kurul'un geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulandı.

Dünyadaki önemli merkez bankaları da koronavirüs önlemleri kapsamında aynı süreçte faiz indirimleri gerçekleştirmişlerdi.

(İHA)

Merkez Bankası, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 02:35 Kaynak: İHA
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