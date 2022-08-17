Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? - Son Dakika
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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

17.08.2022 12:40

Merkez Bankası, 2022 yılında ise faizde bir değişikliğe gitmedi. Ocak ayından itibaren değişiklik yapmayan Merkez, faizi yüzde 14'te sabit bıraktı. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar…

Merkez Bankası 2022 yılının sekizinci faiz kararını açıklayacak. Piyasada genel beklentiler faizlerin sabit tutulacağı yönünde olurken TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak konusu araştırıldı.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası 2022 yılının sekizinci faiz kararını ise 18 Ağustos Perşembe günü saat 14.00'te açıklayacak. Piyasada genel beklentiler faizlerin sabit tutulacağı yönünde oldu.

AA Finans'ın piyasa beklenti anketi, 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 14'te sabit bırakılacağını öngörüyor. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi değiştirilmeyerek yüzde 14'te bırakılmıştı. Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı da yüzde 14 oldu.

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