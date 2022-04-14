Merkez Bankası faiz kararını açıkladı - Son Dakika
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Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

14.04.2022 17:10
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

TCMB Para Politikası Kurulu politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 14 düzeyinde sabit tutulmasına karar verildiğini açıkladı.

TCMB Para Politikası Kurulu politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 14 düzeyinde sabit tutulmasına karar verildiğini açıkladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faizoranının yüzde 14 düzeyinde sabit tutulmasına karar verildiğini açıkladı.

TCMB'den yapılan açıklamada, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu'nun, politika faizinin yüzde 14'te sabit tutulmasına karar verdiği bildirildi.

Yapılan duyuruda jeopolitik risklerin etkisini sürdürdüğü belirtilerek, küresel ve bölgesel iktisadi faaliyet üzerindeki aşağı yönlü riskleri canlı tuttuğuna ve bunun da belirsizliklerin artmasına yol açtığı belirtildi.

Duyuruda şu bilgilere yer verdildi:

"Yüksek küresel enflasyonun, enflasyon beklentileri ve uluslararası finansal piyasalar üzerindeki etkileri yakından izlenmektedir. Bununla birlikte, gelişmiş ülke merkez bankaları artan enerji fiyatları ve arz-talep uyumsuzluğuna bağlı olarak enflasyonda görülen yükselişin beklenenden uzun sürebileceğini değerlendirmektedir. Bu çerçevede, iktisadi faaliyet, işgücü piyasası ve enflasyon beklentilerinde ülkeler arasında farklılaşan görünüme bağlı olarak gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikası iletişimlerinde ayrışma gözlenmekle birlikte, merkez bankaları destekleyici parasal duruşlarını halen sürdürmekte, varlık alım programlarını azaltarak devam ettirmektedir."

DHA,DW/TY,EC

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu, Togo Cumhuriyeti, Merkez Bankası, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Deutsche Welle

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