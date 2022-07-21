Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacak! Ekonomistler tek bir tahminde buluştu - Son Dakika
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Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacak! Ekonomistler tek bir tahminde buluştu

21.07.2022 09:16

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı bugün saat 14.00'te açıklanacak. Birçok kişi faiz kararını beklerken, ekonomistlerin katıldığı anketlere göre faizin yüzde 14'te sabit kalması bekleniyor. Hatırlanacağı üzere Merkez Bankası geçen yılın son 4 toplantısında faizde toplam 500 baz puan indirime gittikten sonra, bu yılın ilk 6 toplantısında bir değişiklik yapmamıştı.

Merkez Bankası, her ay belirli tarihlerde bir araya gelerek Para Politikası Kurulu toplantıları gerçekleştiriyor. Bu toplantılar sonrasında da aylık bazdaki faiz kararı duyuruluyor. TCMB, geçen yılın son 4 toplantısında faizde toplam 500 baz puan indirime gittikten sonra, bu yılın ilk 6 toplantısında bir değişiklik yapmamıştı. Gözler bugün alınacak yeni faiz kararında.

TEMMUZ AYI FAİZ KARARI NE OLUR?

AA Finans'ın PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 11 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 14'te sabit bırakılacağını öngörüyor.

GEÇEN AY DA SABİT BIRAKILMIŞTI

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi değiştirilmeyerek yüzde 14'te sabit bırakılmıştı. Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı da yüzde 14 oldu.

SON TOPLANTIDA ALINAN KARAR

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında yapılan toplantıda politika faizi yüzde 14'te sabit tutuldu. Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı sonrası yapılan açıklamada, etkisi artarak sürmekte olan jeopolitik risklerin yılın ilk yarısında olumsuz yönde gerçekleştiği, dünyada iktisadi faaliyetin zayıflamasına sebep olduğu belirtildi. Küresel büyüme tahminlerinin aşağı yönlü güncellenmeye devam ettiğinin kaydedildiği açıklamada, "Küresel gıda güvenliğindeki ticaret yasakları ile artan belirsizlikler, emtia fiyatlarındaki yüksek seyir, temel gıda ve enerji başta olmak üzere bazı sektörlerdeki arz kısıtlarının sürmesi ve taşımacılık maliyetlerindeki yüksek seviye uluslararası ölçekte üretici ve tüketici fiyatlarının artmasına yol açmaktadır" denildi.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI TOPLANTISI NE ZAMAN?

Temmuz ayının Merkez Bankası faiz kararı toplantısı bugün yapılacak.

MERKEZ BANKASI TOPLANTI TARİHLERİ 2022

21 Temmuz 2022

18 Ağustos 2022

22 Eylül 2022

20 Ekim 2022

24 Kasım 2022

22 Aralık 2022

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Merkez Bankası toplam rezervlerini açıkladı Merkez Bankası toplam rezervlerini açıkladı Japonya Merkez Bankası para politikasını değiştirmedi Japonya Merkez Bankası para politikasını değiştirmedi

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Son Dakika Finans Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacak! Ekonomistler tek bir tahminde buluştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacak! Ekonomistler tek bir tahminde buluştu - Son Dakika
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