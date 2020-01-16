Merkez Bankası faiz oranını 75 baz puan düşürerek yüzde 11.25'e çekti - Son Dakika
Son Dakika Dünya Merkez Bankası faiz oranını 75 baz puan düşürerek yüzde 11.25'e çekti - Son Dakika Dünya

Merkez Bankası faiz oranını 75 baz puan düşürerek yüzde 11.25'e çekti

6 saat önce

Merkez Bankası faiz oranını 75 baz puan düşürerek yüzde 11.25'e çekti

Merkez Bankası faiz oranını 75 baz puan düşürerek yüzde 11.25'e çekti, System.String[]

Merkez Bankası bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 75 baz puan düşürerek yüzde 12'den yüzde 11,25'e çekti.


Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun faiz kararıyla ilgili yayımladığı açıklamada: "Enflasyon görünümündeki iyileşme ve enflasyon beklentilerindeki genele yayılan düzelme sürmektedir. Enflasyondaki seyrin yıl sonu tahminiyle büyük ölçüde uyumlu olduğu değerlendirilmektedir. Enflasyon görünümünü etkileyen tüm unsurları dikkate alınarak, politika faizinde ölçülü bir indirim yapılmasına karar verilmiştir." denildi.

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Merkez Bankası, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 02:11 
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