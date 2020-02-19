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Merkez Bankası faizde 50 baz puan indirim yaptı.
6 saat önce
Merkez Bankası faizde 50 baz puan indirim yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 02:06 Kaynak: İHA
Merkez Bankası faizde 50 baz puan indirim yaptı. Politika faiz oranı yüzde 11,25'ten yüzde 10,75'e indirildi. - İSTANBUL
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