Merkez Bankası Faizi Yüzde 24'te Sabit Tuttu
12 dakika önce
IHAAW140143-EKO/16-01-2019- Merkez Bankası faizi yüzde 24'te sabit tuttu 16.01.2019 14: 01: 43 TSI NNNN.
IHAAW140143-EKO/16-01-2019
- Merkez Bankası faizi yüzde 24'te sabit tuttu 16.01.2019 14: 01: 43 TSI
NNNN - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 02:07 Kaynak: İHA
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