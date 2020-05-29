Merkez Bankası Finansal İstikrar Raporu: "Düşük seyreden finansman maliyetleri, sunulan teşvikler...
Merkez Bankası Finansal İstikrar Raporu: "Düşük seyreden finansman maliyetleri, sunulan teşvikler ve alınan politika önlemleri önümüzdeki dönemde kredi büyümesini desteklemeye devam edecek.
Merkez Bankası Finansal İstikrar Raporu: "Düşük seyreden finansman maliyetleri, sunulan teşvikler ve alınan politika önlemleri önümüzdeki dönemde kredi büyümesini desteklemeye devam edecek."
Haber Yayın Tarihi: 29.05.2020 10:51 Kaynak: AA
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