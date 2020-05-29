Merkez Bankası Finansal İstikrar Raporu: "Hanehalkı borçluluk oranı, gelişmekte olan ülkeler...

Merkez Bankası Finansal İstikrar Raporu: "Hanehalkı borçluluk oranı, gelişmekte olan ülkeler ortalamasının altındaki seyrini sürdürmekte, reel sektörün yabancı para borçluluk oranındaki ve yabancı para açık pozisyonundaki gerileme devam etmektedir.

Merkez Bankası Finansal İstikrar Raporu: "Hanehalkı borçluluk oranı, gelişmekte olan ülkeler ortalamasının altındaki seyrini sürdürmekte, reel sektörün yabancı para borçluluk oranındaki ve yabancı para açık pozisyonundaki gerileme devam etmektedir."

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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