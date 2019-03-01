Son Dakika Haberleri: Merkez Bankası Genel Kurulu 15 Mart'ta Toplanacak

Merkez Bankası Genel Kurulu 15 Mart'ta Toplanacak

2 saat önce

Merkez Bankası, 87. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısını 15 Mart tarihinde yapacağını duyurdu.

Merkez Bankası Genel Kurulu 15 Mart'ta Toplanacak, System.String[]
Merkez Bankası, 87. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısını 15 Mart tarihinde yapacağını duyurdu.

Merkez Bankası'nın açıklamasında;

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 87. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı, 15 Mart 2019 Cuma günü saat 15.00'te İdare Merkezi Konferans Salonunda yapılacaktır" denildi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 05:16 Kaynak: DHA

Ekonomi
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