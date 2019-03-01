Merkez Bankası Genel Kurulu 15 Mart'ta Toplanacak
2 saat önce
Merkez Bankası, 87. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısını 15 Mart tarihinde yapacağını duyurdu.
Merkez Bankası, 87. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısını 15 Mart tarihinde yapacağını duyurdu.
Merkez Bankası'nın açıklamasında;
"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 87. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı, 15 Mart 2019 Cuma günü saat 15.00'te İdare Merkezi Konferans Salonunda yapılacaktır" denildi. - İstanbul
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 05:16 Kaynak: DHA
AK Partili Ünal: Seçimden Sonra Dolar 5'in de Altına Düşecek
Sümela Manastırı'nın İlk Bölümü Hizmete Açılıyor
Doğal Gazda Abone Sayısı 15 Milyonu Geçti
Ziraat Bankası, Konut ve İhtiyaç Kredilerinde Faiz Oranlarını İndirdi