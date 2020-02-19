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Merkez Bankası gösterge faiz oranını yüzde 11,25'ten yüzde 10,75'e çekti
6 saat önce
Merkez Bankası bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 50 baz puan düşürerek yüzde 11,25'ten yüzde 10,75'e çekti.
Merkez Bankası bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 50 baz puan düşürerek yüzde 11,25'ten yüzde 10,75'e çekti.
Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 02:05
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