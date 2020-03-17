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Merkez Bankası: "Gün içi ve gecelik vadedeki hazır imkanlar çerçevesinde bankalara ihtiyaç...
6 saat önce
Merkez Bankası: "Gün içi ve gecelik vadedeki hazır imkanlar çerçevesinde bankalara ihtiyaç duydukları tüm likidite sağlanacaktır.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 02:22 Kaynak: AA
Merkez Bankası: "Gün içi ve gecelik vadedeki hazır imkanlar çerçevesinde bankalara ihtiyaç duydukları tüm likidite sağlanacaktır."
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