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Merkez Bankası: "Halihazırda 1, 3 ve 6 ay vadeli gerçekleştirilen dolar karşılığı swap ihalelerine...
6 saat önce
Merkez Bankası: "Halihazırda 1, 3 ve 6 ay vadeli gerçekleştirilen dolar karşılığı swap ihalelerine devam edilecek, ihaleler avro ve altın karşılığı da düzenlenebilecek.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 02:24 Kaynak: AA
Merkez Bankası: "Halihazırda 1, 3 ve 6 ay vadeli gerçekleştirilen dolar karşılığı swap ihalelerine devam edilecek, ihaleler avro ve altın karşılığı da düzenlenebilecek."
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