Son Dakika Haberleri: Merkez Bankası Hkfe: Konut Fiyatları Yıllık Yüzde 6.6 Arttı

Merkez Bankası Hkfe: Konut Fiyatları Yıllık Yüzde 6.6 Arttı

2 saat önce

– Hedonik Konut Fiyat Endeksi Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0.34, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6.6 artarken, tüketici fiyatları endeksiyle (TÜFE) arındırıldığında, reel olarak yüzde 12.35 azaldı.

Merkez Bankası Hkfe: Konut Fiyatları Yıllık Yüzde 6.6 Arttı, System.String[]
– Hedonik Konut Fiyat Endeksi Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0.34, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6.6 artarken, tüketici fiyatları endeksiyle (TÜFE) arındırıldığında, reel olarak yüzde 12.35 azaldı.

Merkez Bankası'nın Türkiye'deki konutların gözlemlenebilen özelliklerinin zaman içinde kontrol edilerek, kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla konut fiyat endeksi araştırması Kasım ayı sonuçları açıkladı.

Buna göre yeni konut fiyatları, Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0.34 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6.6 arttı. Hedonik Konut Fiyat Endeksi (HKFE) (2010=100), Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0.34 artarak 227.65 seviyesinde gerçekleşti.

Üç büyük ilin hedonik konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2018 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre İstanbul ve İzmir'de sırasıyla 0.65 ve 1.28 azalırken, Ankara'da ise yüzde 0.57 arttı.

Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 1.17, 3.35 ve 7.40 arttı. (Tablo) - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 03:01 Kaynak: DHA

Tüketici Fiyatları Endeksi, Merkez Bankası, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dünyaca Ünlü Barcelona Kulübü, Türk Şirketi Dava Etti E-Ticaret Devi Amazon'un Dağıtım Merkezindeki Çöp Kutusunda Ölü Bebek Bulundu

Küf Hastalığı Soğan Fiyatlarını Yükseltince Hükümet Düğmeye Bastı: Fiyatı Yarı Yarıya Düşecek Çanakkale 1915 Çanakkale Köprüsü Kule Kesonu Denizle Buluştu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.1.2019 17:07:30. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Merkez Bankası Hkfe: Konut Fiyatları Yıllık Yüzde 6.6 Arttı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]