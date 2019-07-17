Merkez Bankası ihtiyaç akçesine ilişkin düzenleme bulunan Gelir Vergisi Kanunu'nda değişiklik...
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Merkez Bankası ihtiyaç akçesine ilişkin düzenleme bulunan Gelir Vergisi Kanunu'nda değişiklik yapılmasına ilişkin teklif kabul edildi.
Merkez Bankası Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 09:24 Kaynak: İHA
ihtiyaç akçesine ilişkin düzenleme bulunan Gelir Vergisi Kanunu'nda değişiklik yapılmasına ilişkin teklif kabul edildi. - ANKARA
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