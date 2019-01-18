Son Dakika Haberleri: Merkez Bankası: "İlgili Mevzuat Çerçevesinde 33,7 Milyar TL'lik Kâr Payı Avansının Hissedarlara...

Merkez Bankası: "İlgili Mevzuat Çerçevesinde 33,7 Milyar TL'lik Kâr Payı Avansının Hissedarlara...

45 dakika önce

Merkez Bankası: "İlgili mevzuat çerçevesinde 33,7 milyar TL'lik kar payı avansının hissedarlara dağıtımına başlanmıştır.

Merkez Bankası:
Merkez Bankası: "İlgili mevzuat çerçevesinde 33,7 milyar TL'lik kar payı avansının hissedarlara dağıtımına başlanmıştır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 04:42 Kaynak: AA

Merkez Bankası, Ekonomi
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