Merkez Bankası kar payı avans dağıtımına başladı - Son Dakika
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Merkez Bankası kar payı avans dağıtımına başladı

6 saat önce

TCMB'de gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında çıkan karar sonucu, 35,2 milyar TL kar payı avans tutarının, 5,3 milyar TL ihtiyat akçesinin hissedarlara dağıtımı başladı.

Merkez Bankası kar payı avans dağıtımına başladı, System.String[]

TCMB'de gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında çıkan karar sonucu, 35,2 milyar TL kar payı avans tutarının, 5,3 milyar TL ihtiyat akçesinin hissedarlara dağıtımı başladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Olağanüstü Genel Kurulu toplantısının gündem maddelerinden olan, Bankanın 2019 yılı dönem karından avans dağıtımı yapılmasına ilişkin, Hazine ve Maliye Bakanlığı temsilcisi Feyza İleri tarafından Genel Kurula sunulan önergenin kabulünün ardından hissedarlara dağıtılacak ihtiyat akçesinin miktarı belli oldu.

2019 yılı kesinleşmemiş hesap dönemi sonu finansal tablolarında yer alan kar üzerinden Ticaret Bakanlığının Kar Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliği'nin 7'nci maddesi gereğince, indirimler yapılarak hesaplanan tutarın yüzde 90'ının avans olarak dağıtılması ve son yıl karından ayrılan hariç, birikmiş ihtiyat akçesinin tamamının kar olarak dağıtılması hususu Genel Kurulda oy çokluğuyla kabul edildi.

20 Ocak'ta gerçekleştirilen TCMB, Olağanüstü Genel Kurul toplantısında Merkez Bankası 2019 yılı dönem karı üzerinden kar payı avansı ödenmesine ve 2018 yılı karından ayrılan ihtiyat akçesinin dağıtılmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda ve ilgili mevzuat çerçevesinde; 35,2 milyar Türk lirası kar payı avans tutarının, 5,3 milyar Türk lirası ihtiyat akçesinin hissedarlara dağıtımına başlandı.

(Emin Kuvat/İHA)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Merkez Bankası, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 09:50 Kaynak: İHA
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