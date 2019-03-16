Merkez Bankası kâr payı ödeyecek
21 dakika önce
Merkez Bankası, hissedarlarına hisse senetlerinin nominal değerleri üzerinden brüt yüzde 12 oranında kar payı ödemesi yapacak.
Merkez Bankası
, hissedarlarına hisse senetlerinin nominal değerleri üzerinden brüt yüzde 12 oranında kar payı ödemesi yapacak.
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 10:30
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