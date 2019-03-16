Son Dakika Haberleri: Merkez Bankası kâr payı ödeyecek

Merkez Bankası kâr payı ödeyecek

21 dakika önce

Merkez Bankası, hissedarlarına hisse senetlerinin nominal değerleri üzerinden brüt yüzde 12 oranında kar payı ödemesi yapacak.

Merkez Bankası kâr payı ödeyecek, System.String[]
Merkez Bankası, hissedarlarına hisse senetlerinin nominal değerleri üzerinden brüt yüzde 12 oranında kar payı ödemesi yapacak.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 10:30 

Merkez Bankası, Ekonomi
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