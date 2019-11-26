Son Dakika Haberleri: Merkez Bankası, Katar Merkez Bankası ile swap anlaşmasını tadil etti
Son Dakika Güncel Merkez Bankası, Katar Merkez Bankası ile swap anlaşmasını tadil etti - Son Dakika

Merkez Bankası, Katar Merkez Bankası ile swap anlaşmasını tadil etti

6 saat önce

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Katar Merkez Bankası ile 17 Ağustos 2018'de imzalanan ikili para takası (swap) anlaşması, 25 Kasım 2019'da Doha'da düzenlenen bir törenle tadil edildi.

Merkez Bankası, Katar Merkez Bankası ile swap anlaşmasını tadil etti, System.String[]

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Katar Merkez Bankası ile 17 Ağustos 2018'de imzalanan ikili para takası (swap) anlaşması, 25 Kasım 2019'da Doha'da düzenlenen bir törenle tadil edildi.

TCMB'den Banka ile Katar Merkez Bankası arasında

imzalanan swap tadil anlaşmasına ilişkin bir duyuru yayımladı.

Yerel para birimleri üzerinden gerçekleştirilen ticareti kolaylaştırmayı ve iki ülkenin finansal

istikrarına destek sağlamayı amaçlayan swap anlaşması ile anlaşma tutarı 3 milyar dolar karşılığı

Türk lirası ve Katar riyalinden 5 milyar dolar karşılığı Türk lirası ve Katar riyaline yükseltildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Merkez Bankası, Katar, Doha, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 10:52 Kaynak: AA
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Son Dakika: Katar ile swap anlaşması 5 milyar dolara yükseltildi
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