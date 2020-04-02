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Merkez Bankası: "Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında Merkez Bankası olarak...
6 saat önce
Merkez Bankası: "Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında Merkez Bankası olarak #BizBizeYeterizTürkiyem Milli Dayanışma Kampanyası'na 100 Milyon TL ile katılıyoruz.
Merkez Bankası: "Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında Merkez Bankası olarak #BizBizeYeterizTürkiyem Milli Dayanışma Kampanyası'na 100 Milyon TL ile katılıyoruz." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 05:16 Kaynak: İHA
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