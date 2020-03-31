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Merkez Bankası, korona virüs salgınının Türkiye ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerinin...
6 saat önce
Merkez Bankası, korona virüs salgınının Türkiye ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerinin sınırlandırılması amacıyla alınan ilave tedbirleri açıkladı.
Merkez Bankası, korona virüs salgınının Türkiye ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerinin sınırlandırılması amacıyla alınan ilave tedbirleri açıkladı. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 12:21 Kaynak: İHA
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