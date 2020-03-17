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Merkez Bankası, koronavirüs salgınının Türkiye ekonomisi üzerindeki olası olumsuz etkilerinin...
6 saat önce
Merkez Bankası, koronavirüs salgınının Türkiye ekonomisi üzerindeki olası olumsuz etkilerinin sınırlandırılması amacıyla aldığı tedbirleri açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 02:20 Kaynak: AA
Merkez Bankası, koronavirüs salgınının Türkiye ekonomisi üzerindeki olası olumsuz etkilerinin sınırlandırılması amacıyla aldığı tedbirleri açıkladı.
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